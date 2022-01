Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Raub mit Schusswaffe: Kripo sucht weiterhin Zeugen mit detaillierter Täterbeschreibung

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch unsere heute, um 01:03 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5113827 veröffentlichte Pressemitteilung).

Kassel-Vorderer Westen:

Nach dem Raub mit Schusswaffe auf zwei Jugendliche, der sich am gestrigen Dienstagabend in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Kassel ereignete, laufen die Ermittlungen der Kasseler Kripo auf Hochtouren. Wie die Beamten mitteilen, liegt nach den ersten Vernehmungen eine detaillierte Beschreibung des noch nicht identifizierten Täters vor. Mit einer Veröffentlichung suchen die Ermittler weiterhin nach Zeugen, die Hinweise zu dem Raub geben können.

Ereignet hatte sich der Überfall vor einer Schule gegen 18:50 Uhr. Wie die beiden Opfer, eine 14-Jährige aus Hofgeismar und ein 15-Jähriger aus Kassel, schilderten, war der unbekannte Täter plötzlich auf sie zugekommen und hatte unter Vorhalt einer schwarzen Pistole die Herausgabe ihrer Handys gefordert. Nachdem die Jugendlichen der Forderung nachgekommen waren, flüchtete der Unbekannte mit den erbeuteten Mobiltelefonen auf der Dag-Hammerskjöld-Straße in Richtung Trottstraße, wo sich seine Spur verliert. Die beiden Opfer sprachen nach dem Raub einen Spaziergänger an, der umgehend die Polizei alarmierte. Die sofort eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Streifen führte leider nicht zur Festnahme des Täters. Von ihm liegt aktuell folgende Beschreibung vor:

- 1,70 bis 1,75 Meter, 19 bis 25 Jahre alt, kräftige Statur, dunkler Drei-Tage-Bart, trug einen roten Kapuzenpullover, darüber eine dunkle Wellensteyn-Jacke, ein rotes Cappy unter der Kapuze und eine blaue oder schwarze Hose, lief mit nach unten geneigtem Kopf in auffällig kleinen Schritten und hatte dabei beide Hände in den Jackentaschen, arabisches Erscheinungsbild.

Wer den Ermittlern des zuständigen Kommissariats 36 Hinweise auf den Täter geben kann oder am gestrigen Abend verdächtige Personen im Tatortbereich beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel. 0561-910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell