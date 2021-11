Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Verkehrsunfall am 04.11.2021, 05:28 Uhr, in Wiedelah:

Ein 20-jähriger Fahrer eines Pkw Suzuki Swift befuhr die Wülperoder Straße in Wiedelah in Richtung Vienenburg. Während der Fahrt wollte er eine heruntergefallene Zigarette aufheben und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. In Folge dessen geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen eine Eisenbahnbrücke. Durch den Aufprall wurden die Frontairbags ausgelöst. Der Fahrer verletzte sich leicht und wurde zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell