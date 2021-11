Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 05.11.21

Verkehrsunfall

Am Donnerstag, gegen 07.15 Uhr, befuhr eine 33-jährige Fahrzeugführerin aus Goslar mit ihrem Pkw die Bundesstraße 82 von Goslar kommend in Richtung der BAB-Anschlussstelle Rhüden, um dort in Richtung Hannover abzubiegen. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw einer 34-jährigen Fahrzeugführerin aus Osterode. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 7500 Euro.

Verkehrsunfallflucht

In der Jacobsonstraße, Höhe des Optikergeschäfts Apollo, ereignete sich am Donnerstag, gegen 11.50 Uhr, ein Verkehrsunfall. Eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin beschädigte beim Ausparken den vor ihr abgestellten Pkw einer 47-jährigen Seesenerin und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen beobachteten den Vorfall und notierten sich das Kennzeichen. Die Ermittlungen wurden seitens der Polizei aufgenommen und eine entsprechende Anzeige gefertigt.

