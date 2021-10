Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Sturz eines Fahrradfahrers bei tiefstehender Sonne

Römerberg (ots)

Am 24.10.2021 kurz nach 16 Uhr befuhr ein 54-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen mit seinem Fahrrad die Große Hohl hinab in Richtung der Sportanlagen. Aufgrund der tief stehenden Sonne versuchte er seine Mütze zu richten, wobei er die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und auf dem Gefälle ohne Fremdeinwirkung zu Fall kam. Dabei verletzte er sich am Kopf und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

