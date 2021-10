Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - wechselseitige Körperverletzung in der Auestraße

Speyer (ots)

Am 23.10.2021 gegen 14 Uhr gerieten zwei männliche Personen auf dem Parkplatz eines Ladengeschäfts in der Auestraße aneinander, sodass ein passierendes Polizeifahrzeug auf die Situation aufmerksam wurde. Nach entsprechender Befragung konnte ermittelt werden, dass die beiden Personen bereits im Ladengeschäft eine handfeste Auseinandersetzung hatten, die sich anschließend nur auf den Parkplatz verlagerte. Gegen beide Personen wird ein Strafverfahren eröffnet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Speyer unter 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell