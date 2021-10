Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Wohnungseinbruchdiebstahl in Waldsee

Waldsee (ots)

In der Nacht von Donnerstag, dem 21.10.2021 auf Freitag, ereignete sich in der Neuhofener Straße in Waldsee ein Wohnungseinbruchdiebstahl. Nach ersten Ermittlungen ist/sind der/die Täter über ein Fenster in die Wohnung eingedrungen und durchsuchten das gesamte Haus nach Wertsachen, während der Abwesenheit der Inhaber. Sollte Sie verdächtige Personen in diesem Zusammenhang bemerkt haben, oder Hinweise zur Sache geben können, werden Sie gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

