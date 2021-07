Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bundesautobahn (BAB) 2: Verfolgungsfahrt von Hannover bis nach Herford (Nordrhein-Westfallen)

Hannover (ots)

Am Dienstag, 06.07.2021, hat ein 36-jähriger PKW-Fahrer in den Abendstunden auf der BAB 2 die mehrfachen Anhaltesignale der Polizei ignoriert. Zuvor war er aufgrund seiner gefährlichen Fahrweise aufgefallen. Nach einer circa einstündigen Verfolgungsfahrt stoppten die Polizeibeamten den Fahrer an der Anschlussstelle (AS) Herford-Ost. Er stand unter Einfluss von Betäubungsmitteln.

Nach aktuellen Erkenntnissen fiel am Dienstagabend gegen 23:15 Uhr der Opel-Fahrer einer anderen PKW-Fahrerin auf, wie er auf der BAB 7 Fahrtrichtung Kassel, Höhe AS Mellendorf, über mehrere Fahrspuren in Schlangenlinien fuhr. Zuvor war er bereits durch eine Vollsperrung auf der BAB 7 gefahren. Ein Streifenwagen der Autobahnpolizei Hannover nahm auf der BAB 2 AS Hannover-Herrenhausen, Fahrtrichtung Dortmund, die Verfolgung des Opel-Fahrers auf. Dieser missachtete wiederholt die Anhaltesignale der Polizeistreife. Es entwickelte sich eine Verfolgungsfahrt auf der BAB 2 in Richtung Dortmund unter Einsatz mehrerer Streifenwagen sowie des Polizeihubschraubers. Nach circa einstündiger Verfolgungsfahrt mit Geschwindigkeiten bis zu 180 km/h gelang ein gefahrloses Stoppen des Opel-Fahrers an der AS Herford-Ost. Der 36-jährige und die Polizeibeamten blieben unverletzt. Der Fahrer kam der Aufforderung, aus seinem PKW zu steigen, nicht nach, sodass er durch die Polizei aus dem Fahrzeug geholt wurde. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Drogen und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Die BAB 2 in Richtung Dortmund in Höhe AS Herford-Ost war für etwa 30 Minuten gesperrt. /vis, nzj

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell