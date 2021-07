Polizeidirektion Hannover

POL-H: Laatzen: Transporterfahrer verursacht Unfall beim Überholen eines Rollers und flüchtet- Zeugen gesucht!

Hannover (ots)

Am Montagnachmittag, 05.07.2021, ist eine Roller-Fahrerin auf der Erich-Panitz-Straße in Laatzen gestürzt, nachdem sie von einem Transporter überholt wurde. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen. Da der Fahrer des Transporters ohne anzuhalten in Richtung Rethen weiterfuhr, sucht die Polizei nun nach dem Flüchtigen.

Der Unfall ereignete sich gegen 15:20 Uhr in Laatzen auf der Erich-Panitz-Straße Ecke Rethener Winkel in Richtung der Bundesstraße 443. Die 60-jährige Frau fuhr mit ihrem blauen Roller auf dem mittleren Fahrstreifen am rechten Rand, als sie von einem weißen Transporter überholt wurde. Dieser fuhr so dicht an der Roller-Fahrerin vorbei, dass sie durch den entstandenen "Windzug" die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und stürzte. Der Sachschaden am Roller wird von der Polizei auf circa 250 Euro geschätzt. Der unbekannte Fahrer des Transportes setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Gegen ihn ermittelt nun die Polizei wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Hergang oder dem geflüchteten Transporter und dessen Fahrer machen können. Insbesondere sucht die Polizei nach den Ersthelfern, die sich vor Ort um die gestürzte Roller-Fahrerin gekümmert haben. Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-1888 entgegen. /vis, nzj

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell