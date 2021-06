Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Exhibitionist an dem Fluss Wiese - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Samstag, 12.06.2021, gegen 18:25 Uhr, soll ein Exhibitionist an dem Fluss Wiese in Lörrach aufgetreten sein. In Höhe der Mühlestraße soll sich der Mann gegenüber zwei jugendlichen Mädchen entblößt haben. Der Tatverdächtige soll zwischen 60 und 70 Jahre alt sein. Er trug eine weiße Mütze, Sonnenbrille und eine dunkelblaue kurze Hose. Sein Oberkörper war frei. Um sachdienliche Hinweise bittet die Kriminalpolizei Lörrach, Tel. 07621 176-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell