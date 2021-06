Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Brand an Solaranlage

Freiburg (ots)

Am Freitagmittag, 11.06.2021, hat es an einer Solaranlage eines Haues in Lörrach gebrannt. Der Brand wurde gegen 15:40 Uhr gemeldet. Ein Solarpanel brannte auf dem Dach des Hauses leicht. Von der Feuerwehr wurde es gelöscht und abgetrennt. Während des Einsatzes war die Basler Straße vorübergehend gesperrt. Sachschaden am Gebäude selbst entstand nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell