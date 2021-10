Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht mit rund 20.000 Schaden

Frankenthal-Eppstein (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Samstags (23.10.2021) hörte der spätere Geschädigte gegen 05:00 Uhr einen dumpfen Knall und stellte bei Nachschau vor seinem Anwesen in der Dürkheimer Straße (Höhe Hausnummer 79) in Frankenthal-Eppstein fest, dass aus bislang unbekannter Ursache ein flüchtiger Unfallverursacher den PKE das Geschädigten - einen Ford Mondeo in grau ca. 30m weiter auf einen dort befindlichen Renault Clio geschoben hat. An Hand der Spurenlage dürfte der Verursacher mutmaßlich ortseinwärts in Rtg. FT-Flomersheim gefahren und dann in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Der Gesamtschaden liegt mindestens 20.000 EUR. Erstaunlicherweise konnten bei einem solch heftigen Zusammenstoß keine auslaufenden Betriebsstoffe von dem Unfallfahrzeug festgestellt werden, welche neben der übrigen Spurenlage durchaus in vergleichbaren Fällen Ermittlungsansätze für die Polizei bieten.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

