Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an PKW

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Im Zeitraum 22.10.2021 11:40 - 11:55 Uhr stellte der Geschädigte sein blauen PKW der Marke Saab in der Kanalstraße in Frankenthal im Bereich Hausnummer 11 ab. Als er an sein Fahrzeug zurückkehrte stellte er einen 20 cm langen Kratzer über die beiden rechten Fahrzeugtüren fest. Täterhinweise liegen aktuell keine vor.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell