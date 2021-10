Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - diverse Kontrollen im Stadtgebiet (25,58,61/2210)

Speyer (ots)

Am 22.10.2021 wurden im Zeitraum 7-13 Uhr durch mehrere Beamte der Polizeiinspektion Speyer Personen- und Verkehrskontrollen an unterschiedlichen Örtlichkeiten durchgeführt. Die Kontrollstellen befanden sich am Hauptbahnhof in Speyer, an einer Kindertagesstätte Speyer-West, im Bereich des Eselsdamms und der Petronia-Steiner-Straße sowie im Bereich der Landwehrstraße in Speyer.

Es konnten mehr als 100 Kontrollen durchgeführt werden wobei insgesamt elf Fehlverhalten geahndet wurden.

Des Weiteren konnten im Zeitraum 22.10.2021 18:30 - 19:30 Uhr zwei Verkehrskontrolle durchgeführt werden, bei denen jeweils aufgrund von Veränderungen an den Fahrzeugen (Motorrad und PKW) die Betriebserlaubnis erloschen war. Es wurde jeweils ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell