POL-PDLU: (Hochdorf-Assenheim) Betrug

Angeblich würde sich auf dem Computer einer 52-Jährigen ein Trojaner-Virus befinden, so die telefonischen Angaben angeblicher Microsoft-Mitarbeiter am 06.10.2021. Als die Angerufene bemerkte, dass hier etwas nicht stimmt, war es bereits zu spät. Die Täter hatten Zugriff auf ihr Online-Konto erlangt und Geld abgebucht. Die Polizei ermittelt wegen Betruges und warnt davor, Unbekannten sensible Bank- und Personaldaten preis zu geben oder Zugriff auf den eigenen Computer zu gewähren.

