Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Radfahrerin

Speyer (ots)

Am 21.10.2021 gegen 19:35 Uhr befuhr eine 60-jährige Frau aus Speyer mit ihrem Fahrrad die Ludwig-Uhland-Straße in Richtung der Theodor-Heuss-Straße. Dabei wurde sie von einer entgegenkommenden 53-jährigen PKW-Fahrerin aus Baden-Württemberg übersehen, welche nach links in den Carl-von-Ossietzky-Weg abbog und dabei die Fahrradfahrerin erfasste. Diese kam zu Fall und zog sich eine leichte Rötung sowie Schmerzen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst behandelt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 600 Euro.

