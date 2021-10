Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Einbruch in Versicherungsbüro

Speyer (ots)

Am 21.10.2021 um 08:50 Uhr wurde festgestellt, dass die Vergitterung des Fensters eines Versicherungsbüros in der Auestraße infolge eines Einbruchsversuchs stark beschädigt wurde. Eine Eingrenzung des genauen Tatzeitraums ist bislang nicht möglich. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Wer hat etwas gesehen oder kann Hinweise zu dem oder den unbekannten Tätern geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Speyer unter der Rufnummer 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

