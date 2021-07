Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Ankündigung von Sonderkontrollen mit Zielrichtung der Erhöhung der Sicherheit von Fahrradfahrern im Straßenverkehr im Zuständigkeitsbereich des PK Nordenham

Delmenhorst (ots)

Im Jahr 2020 ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariates Nordenham 55 Verkehrsunfälle mit einer Beteiligung von Radfahrern. Dabei wurden 39 Radfahrer leicht und 11 Radfahrer schwer verletzt.

Die Unfallursachen sind dabei vielfältig, nicht selten liegt dabei auch ein Fehlverhalten der Fahrradfahrer zugrunde. Der Trend zu neuen Mobilitätsformen, etwa die erhöhte Anzahl von Pedelecs und E-Tretrollern, tragen zu einer Veränderung des Straßenverkehrs bei.

Um die Verkehrssicherheit von Radfahrern und Nutzern neuer Mobilitätsformen bei der Teilnahme am Straßenverkehr zu erhöhen, wurde beim Polizeikommissariat Nordenham ein Einsatzkonzept entwickelt. Eine Kontrollgruppe soll ab sofort das Fehlverhalten von Radfahrern, aber auch das Fehlverhalten gegenüber Radfahrern, gezielt überwachen. Zunächst bis Dezember 2021 sind dabei verschiedene Aktionen geplant.

Dazu der Dienststellenleiter Patrick Hublitz: "Verkehrsunfälle mit Radfahrern gehen leider häufig mit schweren Unfallfolgen einher. Mit unserem gesamtheitlichen Ansatz wollen wir gerade solche Verkehrsunfälle nachhaltig verhindern."

Die Beamten der Kontrollgruppe werden dabei unter anderem selbst mit Fahrrädern im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariates unterwegs sein und Kontrollen durchführen.

Weiter soll es gezielte Kontrollen mit präventivem Charakter an Schulen geben, um die Verkehrssicherheit der Fahrräder von Schulkindern zu überprüfen. Dabei appelliert die Polizei an alle Eltern, spätestens zum Ende der nun beginnenden Sommerferien, die Räder ihrer Kinder in einen verkehrsgerechten Zustand zu bringen, um den Schulweg für sie sicherer zu machen.

