Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperverletzung durch mehrere "Kopfnüsse"

Uslar (ots)

Am Samstag, den 03.07.2021 kommt es gegen 04:00 Uhr, in Bodenfelde zu Streitigkeiten zwischen zwei 35-jährigen Bodenfeldern. Im Verlauf der Auseinandersetzung verpasst der Beschuldigte dem ebenfalls männlichen Opfer mehrere "Kopfnüsse". Das Opfer erleidet leichte Verletzungen an der Stirn. Bei dem Beschuldigten wird ein Atemalkoholwert von 2,17 Promille festgestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

