Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis Pkw unbefugt in Gebrauch genommen und verunfallt

Uslar (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen hat ein 18-jähriger Uslarer im Anschluss an eine Feierlichkeit den Pkw eines anderen unbefugt in Gebrauch genommen. Der Pkw wurde einige Zeit später auf einem Feld zwischen Eschershausen und Uslar stark beschädigt festgestellt. Zum Zeitpunkt des Unfalls war der Beschuldigte nach Zeugenaussagen alkoholisiert. Zudem ist dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Strafverfahren wurden eingeleitet, die Ermittlungen dauern an.

