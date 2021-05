Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PK Bad Harzburg von Dienstag, den 25.05.2021, 12:00 Uhr, bis Mittwoch, den 26.05.2021, 12:00 Uhr

Goslar (ots)

1.) Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 25.05.2021, in der Zeit von 18.50 h bis 19.00 h, schädigte ein/ eine bislang unbekannter/ unbekannte Fahrzeugführer/-in beim Ausparken auf dem DM-Parkplatz, Ilsenburger Str. in 38667 Bad Harzburg, einen ordnungsgemäß geparkten Pkw. Anschließend entfernt sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit ohne seine Beteiligung am Verkehrsunfall anzuzeigen. Am geschädigten Pkw entsteht ein geschätzter Sachschaden von ca. 1.000,00 Euro.

Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Harzburg unter 05322-91111-0 in Verbindung zu setzen.

i.A.

Schulz, POKin

