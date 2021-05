Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Langelsheim - Zeugenaufruf nach vorsätzlicher Brandstiftung

Goslar (ots)

Am 24.05.21, gegen 17.50 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Fußweg parallel der "Grane", in 38685 Langelsheim / OT Astfeld zu einem Brand eines Baumstumpfes gerufen.

Bei Eintreffen der Kräfte kohlte der Baumstumpf noch weitestgehend und wurde innerhalb weniger Minuten durch die insgesamt 30 eingesätzten Kamerad*innen der Freiwilligen Feuerwehren aus Astfeld und Langelsheim abgelöscht.

Die umliegenden Bäume und Sträucher wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Nach einer ersten Inaugenscheinnahme des Brandortes gilt eine natürliche Brandursache als ausgeschlossen und eine vorsätzliche Brandlegung als wahrscheinlich.

Die Ermittler des zuständigen 1. Fachkommissariats des ZKD aus Goslar suchen nun Personen, die am Nachmittag des 24.05. 21 im Bereich des nicht mit einem Kfz erreichbaren Weges, der ca. auf Höhe der Straße Oberer Haarkamp gelegen ist, bzw. in der Zuwegung der Straße Am Schütt, verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, oder sonst sachdienliche Hinweise auf das Brandausbruchsgeschehen geben können.

Diese werden gebeten, sich unter der 05321 / 3390 zu melden

-Lüdke, KHK-

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell