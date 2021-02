Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Präventionskampagne vor dem Impfzentrum ++ Osterholzer Polizeibeamte warnen Senioren vor Straftaten und geben Tipps ++

Landkreis Osterholz (ots)

Leider haben Betrügerinnen und Betrüger mit unterschiedlichen Maschen am Telefon oder an der Haustür vor allem bei älteren Menschen immer wieder Erfolg und bringen diese um ihr Vermögen. Um über derartige Gefahren zu informieren und um Tipps zu vermitteln, wie man sich vor den Tätern schützen kann, stehen derzeit Präventionsbeamte des Polizeikommissariats Osterholz vor dem Impfzentrum in Osterholz-Scharmbeck.

In den zahlreichen Gesprächen mit den frisch Geimpften gehen die Beamten auf die konkreten Begehungsweisen der Straftäter ein. Wenn die Täter sich telefonisch bei ihren Opfern melden, wenden sie zum Beispiel den Enkeltrick an oder sie geben sich als Polizeibeamte oder als Microsoft-Mitarbeiter aus und verwickeln die überraschten oder gar geschockten Senioren in teils sehr lange Gespräche, an deren Ende immer das Ziel steht, an das Vermögen der Angerufenen zu gelangen. Oder die Übeltäter klingeln an der Haustür und geben sich beispielhaft als Handwerker aus. Sie versuchen, unter irgendeinem Vorwand in die Wohnung zu gelangen, um hier Wertgegenstände zu stehlen, oder sie bieten tatsächlich Handwerkerarbeiten an, die dann jedoch nicht oder nur schlecht ausgeführt werden, wofür dann aber trotzdem viel zu hohe Geldbeträge gefordert werden.

Die derzeit geimpften Personen werden meist von jüngeren Angehörigen begleitet. Diese werden von den Beamten in das Gespräch mit einbezogen, da sie für die Abwendung von Straftaten zum Nachteil älterer Menschen immens wichtig sind. Angehörige sollten für die Senioren vertrauensvolle Ansprechpartner und Helfer in heiklen Situationen sein.

Allen angesprochenen Personen händigen die Präventionsbeamten Flyer aus, auf dem die wichtigten Botschaften prägnant aufgeführt werden:

- Seien Sie gegenüber Fremden misstrauisch! - Geben Sie niemals Informationen oder persönliche Daten an Unbekannte, weder an der Haustür noch am Telefon. Einfach auflegen oder Tür schließen! - An der Haustür: Nutzen Sie einen Sperrriegel, Unbekannte müssen draußen bleiben! - Übergeben Sie niemals wertvolle Dinge an Fremde! - Schützen Sie das Bankkonto mit einer Kontovollmacht für Angehörige! - Informieren Sie Angehörige und die Polizei über das Geschehene!

Der Flyer verweist zudem auf ein Video der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, in dem eine Geschädigte ihren Fall eindrucksvoll schildert und in dem ebenfalls wertvolle Tipps genannt werden: https://youtu.be/5-nnqmxqsow

