Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Schon wieder Außenspiegel an Pkw abgetreten

Uslar (ots)

In der Nacht von Freitag, 02.07. auf Samstag, 03.07. wurden durch einen unbekannten Täter im Innenstadtbereich in Uslar zwischen 00:40 Uhr und 02:00 Uhr zum wiederholten Mal Außenspiegel an geparkten Pkw abgetreten. In der Mauerstraße wurde ein VW Polo mit Einbecker Kennzeichen beschädigt. Ein weiterer Pkw, VW Golf mit Münchner Kennzeichen, war auf dem Parkplatz Rosenstraße/Bahnhofstraße tatbetroffen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Uslar.

