Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Einbruch in Apotheke

Speyer (ots)

In der Nacht vom 20. auf den 21.10.2021 um Mitternacht versuchten bislang unbekannte Täter, die Tür einer Apotheke in der Ernst-Reuter-Straße aufzuhebeln, was ihnen nicht gelang. Möglicherweise wurden sie bei der Tatausführung gestört, sodass sie die Flucht ergriffen. In diesem Zusammenhang wurde ein dunkles Fahrzeug beobachtet. Infolge der Tathandlung entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Wer hat etwas gesehen oder kann Hinweise zu den unbekannten Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Speyer unter der Rufnummer 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell