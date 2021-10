Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Mutterstadt (ots)

Am gestrigen Nachmittag, gegen 15:00 Uhr, fuhr ein 71-jähriger PKW-Fahrer die A65 und bog an der Anschlussstelle Mutterstadt-Nord nach links in Richtung Ludwigshafen-Ruchheim ab. Hierbei missachtete der 71-Jährige die Vorfahrt eines aus Richtung Ruchheim kommenden, 27-jährigen Motorradfahrers. Durch den Zusammenstoß stürzte der 27-Jährige und trug leichte Verletzungen davon. Das Motorrad musste von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 6.500 Euro.

