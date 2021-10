Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit verletzter Frau und hohem Sachschaden

Speyer (ots)

Am 20.10.2021 gegen 10:25 Uhr befuhr eine 77-jährige Frau mit ihrem PKW Toyota die Paulstraße, von der Diakonissenstraße kommend, in Fahrtrichtung der Landauer Straße. Im Kreuzungsbereich zur Schwerdstraße kollidierte sie mit dem PKW Peugeot eines 75-Jährigen, welcher die Schwerdstraße in Fahrtrichtung Römerberg befahren hatte und aufgrund der vorfahrtsregelnden Verkehrszeichen gegenüber der 77-Jährigen bevorrechtigt war. Die 77-Jährige erlitt infolge des Zusammenstoßes Schmerzen in Knien und im Nacken. Sie wurde durch den Rettungsdienst behandelt. Der 75-Jährige blieb unverletzt. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand Totalschaden an beiden PKW in Gesamthöhe von ca. 20.000 Euro.

