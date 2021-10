Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Betrüger treiben ihr Unwesen

Schifferstadt (ots)

Am gestrigen Mittag, zwischen 13:00 - 16:00 Uhr, kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Schifferstadt zu mehreren betrügerischen Anrufen von angeblichen Polizeibeamten, Mitarbeitern von Microsoft, falschen Angehörigen und Stromablesern. Die angeblichen Polizeibeamten gaben an, dass ein Angehöriger in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt war und nun eine Kaution von mehreren zehntausend Euro zu bezahlen sei. In einem Fall waren die Betrüger noch dreister und verlangten 100.000 - 200.000. Euro. Hier meldete sich noch ein angeblicher Rechtsanwalt, um der Kautionsforderung Nachdruck zu verleihen. Statt dem Geld könne die Kaution auch in Goldbarren bezahlt werden. In allen Fällen durchschauten die Angerufenen die Betrugsmaschen und beendeten das Telefonat, sodass es zu keinem Schaden kam. Die Telefongespräche laufen alle drauf hin, dass den Angerufenen angebliche Notsituationen vorgegaukelt werden. Auch wird das Telefonat schnell in Richtung von Wertsachen gelenkt. Die Polizei weist darauf hin: - Seitens der Polizei werden Sie am Telefon niemals aufgefordert, Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder die Aufbewahrung von Wertsachen zu geben. - Lassen Sie sich am Telefon nicht überrumpeln. Wenn vermeintliche Polizeibeamte bei Ihnen anrufen, geben Sie keine Informationen heraus und rufen Sie zur Überprüfung bei der nächsten Polizeiinspektion an. Scheuen Sie sich nicht, im Zweifel auch die 110 zu wählen. - Wenn Angehörige von Ihnen am Telefon Geld fordern, rufen Sie den jeweiligen Angehörigen selbst zurück und vergewissern sich, dass es sich um keinen Betrüger handelt. Im Zweifel kontaktieren Sie Freunde/Bekannte oder die Polizei und informieren diese über das Telefongespräch.

