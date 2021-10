Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen und Speyer - Kontrollstellen der Polizei

Dudenhofen und Speyer (ots)

Am 19.10.2021 betrieb die Polizei von 8:30 Uhr bis 11 Uhr eine Kontrollstelle in der Neustadter Straße in Dudenhofen. Hierbei wurde ein Verkehrsteilnehmer wegen eines nicht angelegten Sicherheitsgurts, ein Verkehrsteilnehmer wegen einer seit März 2021 fälligen Hauptuntersuchung und ein Verkehrsteilnehmer wegen Beleuchtungsmängeln verwarnt. Daneben wurden sechs Verkehrsteilnehmer unter Fristsetzung zur Behebung fahrzeugbezogener Mängel aufgefordert.

In der Zeit von 11:15 Uhr bis 12 Uhr wurde eine Kontrollstelle in der Geibstraße in Speyer eingerichtet. Dabei wurde ein Gurtverstoß geahndet und drei Mängelberichte ausgestellt.

Gegen einen 51-Jährigen PKW-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet, da er um 09:45 Uhr in die Kontrollstelle in Dudenhofen einfuhr, ohne im Besitz einer in Deutschland anerkannten Fahrerlaubnis zu sein. Er berief sich darauf, im Besitz einer Fahrerlaubnis eines Drittstaats außerhalb der EU zu sein. Diese berechtigt allerdings nur während der ersten sechs Monate nach Begründung eines deutschen Wohnsitzes zum Fahren innerhalb Deutschlands. Diese Voraussetzungen lagen bei dem seit mehreren Jahren in Deutschland wohnhaften Mann nicht vor. Weiterhin wurde ein Strafverfahren gegen den 26-jährigen PKW-Halter wegen des Verdachts des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell