POL-HL: OH- Bad Schwartau/ einfach hilfsbereit

Lübeck (ots)

Das gibt es nicht so oft. Am Samstagvormittag (18.09.) wurden Polizisten aus Bad Schwartau zu einer hilflosen Person in die Verladestraße geschickt. Dort fanden sie einen 59-jährigen, der deutlich alkoholisiert war und seinen Zug verpasst hatte. Dennoch konnte sich der Mann gut orientieren und allen Ausführungen folgen. Während er den Beamten seine Lage erklärte, trat ein 56-Jähriger heran und bot seine Hilfe an. Obwohl der helfende Bad Schwartauer den Mann nicht kannte fuhr er ihn zum Lübecker Hauptbahnhof und spendete etwas Geld, damit eine neue Fahrkarte gekauft werden konnte. Die Polizisten hatten Fragezeichen in den Augen. Der Bad Schwartauer erklärte aber, dass es ihm selber finanziell gut gehe, er gerade Zeit habe und gerne bereit sei einfach nur zu helfen.

