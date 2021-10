Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Bus macht sich in Fahrerpause selbstständig und rollt weg

Freiburg (ots)

In einer Fahrerpause verließ am Freitagmorgen, 15.10.2021, gegen 07.00 Uhr, ein 49 Jahre alter Busfahrer seinen Linienbus am Bahnhof in Lauchringen. Nach kurzer Zeit bemerkte er, wie sich der Bus, trotz der angezogenen Feststellbremse, in Bewegung setzte und auf einer vor ihm stehenden Linienbus prallte. An beiden Bussen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 9000 Euro. Die Feuerwehr Lauchringen war mit drei Fahrzeugen und 16 Mann vor Ort, um auslaufende Betriebsstoffe zu binden. Verletzt wurde niemand.

