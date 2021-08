Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an Pkw

Linz am Rhein (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde ein geparkter Pkw in der in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 16:00 Uhr im Heckbereich zerkratzt. Das Fahrzeug war in unmittelbarer Nähe zur Agentur für Arbeit geparkt.

