POL-PDNR: Verkehrsunfall auf der B256

Neuwied (ots)

Am 18.08.2021 gegen 08:00h ereignete sich auf der B256 in Höhe Rengsdorf ein Verkehrsunfall. Der Alleinbeteiligte Fahrzeugführer geriet auf regennasser Fahrbahn auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern. In Folge dessen war es ihm nicht mehr möglich sein Fahrzeug unter Kontrolle zu bringen, sodass er die Mittelschutzplanke touchierte. Bei dem Aufprall verletzte der sich Fahrzeugführer leicht und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Zu relevanten Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

