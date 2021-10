Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Lautstarke Beleidigungen und Rangelei vor Café

Speyer (ots)

Am 19.10.2021 gegen 21 Uhr verlor ein 46-jähriger Mann vor einem Café mit Freisitz in der Korngasse aus bislang unbekannten Gründen die Fassung, verhielt sich verbal und körperlich aggressiv gegenüber Passanten und insbesondere einem Mitarbeiter des Cafés. Vor Eintreffen der Polizei war es zu einer Rangelei gekommen. Im Beisein der Polizei setzte der 46-Jährige seine verbalen Entgleisungen fort und verband diese mit der Androhung von Straftaten. Einem polizeilichen Platzverweis leistete er keine Folge und wurde fortwährend aggressiver, weswegen der Mann durch die Polizei in Gewahrsam genommen wurde.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell