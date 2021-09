Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Speyer/Hockenheim/A 61: Verkehrsunfälle in beide Fahrtrichtungen; Vollsperrungen aufgehoben; Bergungs- und Aufräumarbeiten im Gange; Pressemitteilung Nr. 3

Speyer/Hockenheim/A 61 (ots)

Bei den Verkehrsunfällen, die sich am Dienstagvormittag auf der A 61 in beiden Fahrtrichtungen ereigneten, finden derzeit die Bergungs- und Aufräumarbeiten statt. Auf der Fahrbahn in Richtung Hockenheim sind bereits mehrere Abschlepper im Einsatz. Kurzfristig könnte deshalb die Fahrbahn wieder voll gesperrt werden.

In Richtung Speyer, wo zwei Sattelzuge aufeinander fuhren, sind zwei Leichtverletzte zu beklagen. Ein Fahrstreifen ist wieder frei. Die Bergungsarbeiten werden sich allerdings noch länger hinziehen. Außerdem sind Betriebsstoffe ausgelaufen, die eine Reinigung durch eine Fachfirma notwendig machen werden. Wann hier mit einer Freigabe der Fahrbahn zu rechnen ist, lässt sich noch nicht abschätzen.

