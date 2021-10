Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Mutterstadt (ots)

Am gestrigen Mittag, gegen 13:30 Uhr, fuhr ein 43-jähriger PKW-Fahrer die Friedensstraße in Richtung Ludwigshafener Straße. An der Einmündung zur Robert-Blum-Straße missachtete der PKW-Fahrer die Vorfahrt einer von rechts kommenden, 68-jährigen Radfahrerin und stieß mit dieser zusammen. Hierdurch stürzte die Radfahrerin und verletzte sich leicht. Durch den Rettungsdienst wurde die 68-Jährige in ein Krankenhaus verbracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

