Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: 16-Jähriger wütet am Bahnhof

Hofgeismar-Hümme (Landkreis Kassel) (ots)

Einen Sachschaden, schätzungsweise in fünfstelliger Höhe, hat in der vergangenen Nacht ( 18.8., gegen 1 Uhr) ein 16-Jähriger aus dem Landkreis Kassel im Bahnhof Hümme angerichtet. Der Jugendliche beschädigte u.a. die Scheibe einer auf dem Abstellgleis geparkten Regiotram. Anschließend drang der Randalierer in den Zug ein und demolierte den Fahrausweisautomaten. Die exakte Schadenshöhe wird noch ermittelt.

Von Bahnmitarbeitern erwischt und festgehalten

Bahnmitarbeiter, die den 16-Jährigen auf frischer Tat ertappten, hielten den Randalierer fest und verständigten die Polizei. Beamte der Polizeistation Hofgeismar nahmen den Jugendlichen vorläufig fest und brachten ihn zum Polizeirevier Nord. Dort übernahmen ihn später die Kollegen der Bundespolizei.

Pkw von Bahnmitarbeiterin beschädigt

Wie sich herausstellte, hatte der 16-Jährige zudem versucht, das Auto einer Bahnmitarbeiterin aufzubrechen. Das Fahrzeug wurde dabei an der Fahrertür beschädigt.

Bei dem 16-Jährigen handelt es sich um einen marokkanischen Asylbewerber, der erst Anfang August, ohne Ausweisdokumente, unerlaubt in das Bundesgebiet eingereist ist. Daher war er bei der Bundespolizei kein Unbekannter.

Der Jugendliche war bisweilen untergebracht in einer Jugendeinrichtung im Landkreis Kassel, aus der er sich offensichtlich unerlaubt entfernt hatte.

Nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen kam der 16-Jährige erneut in die Obhut einer Jugendeinrichtung des Landkreises Kassel. Beim Verlassen der Bundespolizeiwache beleidigte er obendrein noch die Bundespolizisten.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und gegen den Jugendlichen ein Strafverfahren eingeleitet.

