BPOL-KS: Videoüberwachung erfolgreich - Kofferdieb schnell gefasst

Gießen / Hanau / Frankfurt am Main

Ein gutes Zusammenspiel von Beamten des Bundespolizeireviers Gießen und der Polizei Hanau führte letzten Freitag (13.8.) zur schnellen Festnahme eines Gepäckdiebes.

Koffer am Bahnsteig gestohlen

Opfer des Diebstahles wurde ein 46-Jähriger aus Bad Homburg im Bahnhof Gießen. Der Mann wollte am vergangenen Freitag, gegen 13 Uhr, von der Universitätsstadt in Richtung Hanau fahren. Auf dem Bahnsteig hatte er seinen Koffer nur kurz aus den Augen gelassen. In diesem Moment griff ein vorerst noch Unbekannter zu und entwendete das Gepäckstück. In dem Koffer befanden sich unter anderem teure Kleidungsstücke. Den Gesamtwert gab der Bestohlene mit etwa 1500 EUR an.

Diebstahl sofort angezeigt

Als der 46-Jährige den Diebstahl bemerkte, erstattete er schnell Strafanzeige beim Bundespolizeirevier Gießen. Bundespolizisten veranlassten sofort eine Auswertung der Videoaufzeichnungen vom Bahnsteig. Hier war der Diebstahl genau zu erkennen. Diese Bilder schickten sie dann zu den Kollegen nach Frankfurt.

"Wenn Straftaten schnell angezeigt werden, dann können wir auch sofort reagieren!", sagte die Leiterin der Bundespolizeiinspektion Kassel, Polizeidirektorin Sonja Koch-Schulte.

Zug endete an diesem Tag in Hanau

Mit den detaillierten Angaben und Bildern gelang Beamten der Polizei Hanau wenig später die Festnahme des Kofferdiebes, weil, bedingt durch eine Baustelle, der Zug an diesem Tag in Hanau endete.

Für weitere polizeiliche Maßnahmen übergaben die Ordnungshüter den Festgenommenen, an die Bundespolizei in Frankfurt. Hier fanden die abschließenden Maßnahmen statt.

Den Koffer, samt Inhalt, stellten die Frankfurter Bundespolizisten sicher. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 18-jährigen, algerischen Asylbewerber.

Der 18-Jährige kam anschließend wieder frei. Gegen den Mann hat die Bundespolizeiinspektion Kassel ein Strafverfahren wegen Verdacht des Diebstahls eingeleitet.

