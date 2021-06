Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mitarbeiterin eines Supermarktes betrogen

Amt Malchow (ots)

Im Amtsbereich Malchow ist am gestrigen Abend eine 49-jährige Mitarbeiterin eines Supermarktes betrogen worden.

Zwei unbekannte Tatverdächtige riefen die Angestellte gegen 19 Uhr an und gaben sich als Mitarbeiter der Supermarkt-Zentrale aus. Sie führten das Telefonat abwechselnd und erklärten der geschädigten Deutschen, dass gewisse Gutschein-Karten aus dem Sortiment genommen werden müssen. Der Mann und die Frau wiesen die Kassiererin an, die Gutscheinkarten an der Kasse aufzuladen und anschließend die Codes freizurubbeln und telefonisch durchzugeben. Das tat die 49-Jährige. Als sie die angeblichen Mitarbeiter fragte, wie die Buchung aus dem Kassensystem storniert wird, wurde aufgelegt. Es wurden Gutscheincodes im Wert von 1.150 EUR durchgegeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell