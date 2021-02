Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Herdorf- Unfallflucht auf dem Rewe/Petz-Parkplatz

Herdorf (ots)

Am 18.02.2021, im Zeitraum 09:30 bis 10:00 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen abgestellten Pkw auf dem Rewe/Petz-Kundenparkplatz in Herdorf. Die 22-jährige Fahrerin hatte ihren Pkw BMW dort geparkt, um Einkäufe zu erledigen. Bei der Rückkehr stellte sie den Schaden an der Beifahrertüre fest. Schaden ca. 500EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen. Hinweise zum Unfallflüchtigen an die Polizei Betzdorf.

