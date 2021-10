Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: PKW-Einbruch im Hafenbecken

Speyer (ots)

Am 21.10.2021 zwischen 16:20 Uhr und 17:26 Uhr schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines in der Straße "Im Hafenbecken" geparkten PKW ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginneren eine Sonnenbrille sowie ein Tablet. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 550 Euro.

Wer hat etwas gesehen oder kann Hinweise zu dem oder den unbekannten Tätern geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Speyer unter der Rufnummer 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

