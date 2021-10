Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Limburgerhof) Verkehrsunfallflucht nach Zusammenstoß im Kreisverkehr

Limburgerhof (ots)

Am Donnerstag, 21.10.2021, gegen 09:15 Uhr, missachtete ein bislang unbekannter PKW-Fahrer die Vorfahrt einer mit ihrem Fiat den Kreisverkehr in der Speyerer Straße befahrenden 52-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro entstand. Nach dem Zusammenstoß fuhr der verursachende PKW in Richtung Ludwigshafen am Rhein weiter. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell