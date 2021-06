Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Vandalismus an Kiosk

Bad Hönningen (ots)

In der Nacht zum Donnerstag wurde der Kiosk an der Minigolfanlage am Bad Hönninger Camping-Platz erheblich beschädigt. Nach bisherigen Ermittlungen schlugen unbekannte Täter eine Scheibe ein, zerstörten Pflanzen im Außenbereich und beschädigten Mobiliar, welches im Außenbereich gelagert war. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

