Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Auffahrunfall mit Verletzten

Mutterstadt (ots)

Aus Unachtsamkeit fuhr am Donnerstag, 21.10.2021, gegen 13:00 Uhr, ein PKW-Fahrer auf einen auf der Landstraße verkehrsbedingt wartendenden Kleintransporter von hinten auf. Beide Unfallbeteiligte wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro.

