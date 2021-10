Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Firma Alte Rheinhäuser Straße (08/2310)

Speyer (ots)

Im Zeitraum 22.10.2021 22 Uhr - 23.10.2021 04:15 Uhr kam es in der Alte Rheinhäuser Straße 4 in Speyer zu einem Einbruch in eine Fleischhandelsfirma. Bislang unbekannte Täter gelang es den Tresor aufzuflexen und Bargeld im niedrigen sechsstelligen Bereich zu entwenden. Zum Zwecke der qualifizierten Spurensuche wurde der Kriminaldauerdienst hinzugezogen.

Da es aufgrund der Tatbegehungsweise zu einer lauten Lärmentwicklung gekommen sein dürfte, werden Zeugen, die hierzu Hinweise geben können, gebeten sich bei der Polizeiinspektion Speyer unter 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

