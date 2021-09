Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Unter Schleusungsverdacht

Bundespolizei ermittelt

Appenweier (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Offenburg ermittelt gegen einen 31-jährigen französischen Staatsangehörigen wegen des Verdachts der Schleusung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll er in seinem Fahrzeug zwei albanische Staatsangehörige von Frankreich nach Deutschland gebracht haben. Bei der Kontrolle an einem Rasthof der BAB 5 Höhe Appenweier konnten beide Personen keine Ausweispapiere vorlegen, welche sie zur Einreise und zum Aufenthalt in Deutschland berechtigen. Da zusätzlich der Anfangsverdacht der illegalen Arbeitsaufnahme besteht, wird der Zoll diesbezüglich die Ermittlungen aufnehmen. Die beiden mutmaßlich Geschleusten erhalten eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz und mussten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zurück nach Frankreich. Zusätzlich erhalten sie ein mehrjähriges Einreiseverbot für Deutschland.

