Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Tageswohnungseinbruch in Neuhofen

Neuhofen (ots)

Am Freitag, dem 22.10.2021 zwischen 17:30 Uhr und 20:00 Uhr wurde in der Carl-Reiß-Straße in Neuhofen in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Hauseigentümer stellten bei ihrer Rückkehr fest, dass die Zimmer des Anwesens durchwühlt wurden. Sollte Sie verdächtige Personen in diesem Zusammenhang bemerkt haben, oder Hinweise zur Sache geben können, werden Sie gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell