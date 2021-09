Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bösendsell, Am Helmerbach

Wohnungseinbruch

Coesfeld (ots)

Während ein 42-jähriger Sendener schlief, brachen noch unbekannte Täter in der Nacht vom 05.09.2021 auf den 06.09.2021 in dessen Wohnung auf der Straße "Am Helmerbach" in Senden, Bösensell ein und stahlen eine Geldbörse samt Inhalt.

Durch ein auf Kipp stehendes Fenster gelang es den Tätern ins Innere der Wohnung zu gelangen. Danach flüchteten sie unbemerkt.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell