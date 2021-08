Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schwerer Raub in Wohnhaus - Täter mit schwarzem VW Beetle Cabrio flüchtig

Hamm-Mitte (ots)

Nach einem schweren Raub in einem Wohnhaus im Hammer Süden fahndet die Polizei nach drei flüchtigen Tätern. Die Männer hatten in der Nacht auf Samstag, 28. August, ein Ehepaar in ihrem Haus überwältigt, gefesselt und in einem Raum eingesperrt.

Nach dem Stand der bisherigen Ermittlungen drangen drei maskierte Täter gegen 2 Uhr in das Haus ein. Einer der Männer forderte von dem Ehemann unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Schmuck und Bargeld.

Im weiteren Verlauf fesselten sie das Ehepaar und sperrten beide zusammen in einem Raum des Wohnhauses ein. Anschließend durchsuchten die Täter das Haus nach weiteren Wertgegenständen. Sie nahmen den Schlüssel eines schwarzen VW Beetle Cabrio an sich und flüchteten mit dem Auto sowie Geld und Schmuck als Beute.

Gegen 4 Uhr konnte sich das Ehepaar selbstständig aus ihrer Lage befreien und die Polizei verständigen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Ergebnis. Beide Geschädigte blieben unverletzt.

Die Täter, die jeweils eine schwarze Sturmhaube und schwarze Handschuhe trugen, können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: Wortführer, 1,70 bis 1,75 Meter groß, schlanke Figur, sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent, vermutlich polnisch, drohte mit einer schwarzen Pistole, dunkel gekleidet, trug braune Lederschuhe mit heller, robuster Sohle

Täter 2: etwa 1,90 Meter groß, sprach Deutsch mit leichtem Akzent, bekleidet mit einer schwarzen Jacke aus dünnem Stoff, einer schwarzen Hose und schwarzer Oberbekleidung sowie schwarzen Nike-Turnschuhen mit weißem Nike-Emblem.

Täter 3: keine genauere Beschreibung

Aufgrund der laufenden Ermittlungen können zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Erkenntnisse mitgeteilt werden.

Die Polizei Hamm sucht nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter und den Verbleib des schwarzen VW Beetle Cabrio mit Kennzeichen HAM als Ortskennung geben können. Sollte das gesuchte Auto entdeckt werden, wird gebeten, umgehend die Polizei über den Notruf 110 zu informieren. Weitere Hinweise können über die Rufnummer 02381 916-0 mitgeteilt werden.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell