Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Bilanz eines Verkehrsunfalls: zwei Verletzte und 36.500 Euro Sachschaden

Hamm-Mitte (ots)

Am Freitag, 27. August gegen 16:40 Uhr wurden ein 19- jähriger Golf -Fahrer leicht und ein 33-jähriger BMW -Fahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der Golf-Fahrer befuhr vor dem BMW - Fahrer die Werler Straße in Fahrtrichtung Süden. Bei einem Fahrstreifenwechsel der beiden Fahrer kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Hierbei wich der BMW-Fahrer aus, kollidierte mit einem Mast der Lichtzeichenanlage, überschlug sich und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Beide Fahrer wurden mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Dies konnte der 19 - Jährige nach ambulanter Behandlung verlassen, während der 33 - Jährige stationär im Krankenhaus verblieb.

Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 36.500 Euro. Während der Verkehrsunfallaufnahme kam es zu Verkehrsstörungen.(Kap)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell