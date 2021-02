Polizei Hagen

POL-HA: Schwerverletzt nach Unfall - Kind läuft auf die Fahrbahn

Hagen (ots)

Am 20.02.2021 gegen 13.00 Uhr befuhr ein 59-jähriger Autofahrer mit seinem PKW die Schwerter Straße in Richtung Osthofstraße. Plötzlich lief ein 8-jähriges Mädchen vom Gehweg auf die Straße. Trotz einer sofortigen Vollbremsung konnte ein Zusammenstoß des Autos mit dem Kind nicht verhindert werden. Durch den Aufprall verletzte sich das Mädchen schwer. Ein Hubschrauber brachte sie wenig später in eine Spezialklinik. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei sperrte für die Dauer der Unfallaufnahme die Schwerter Straße. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

